نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة الأزلي تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد الفنانين على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومنهم الفنانة الفنانة مادلين طبر، مي سليم، ميس حمدان الإعلامية ريا أبي راشد، المخرجة ساندرا نشأت.

وتشارك الفنانة مروة الأزلي خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42، في فعاليات "Cairo Industry Days".

والفنانة "مروة الأزلي" الشهيرة بـ"حبيبة" وهي الشخصية التي جسدتها في البطولة النسائية أمام محمد رمضان من خلال فيلم "الألماني" والذي كان بداية الإنطاقه لـ"رمضان"

وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة "عسل أسود، بابا، مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" مع النجم عادل إمام، راجل وست ستات، ضد مجهول".

"وتعتبر بداية الإنطلاقة القوية لـ "الأزلي" هي شخصية "حبيبة" الشابة البسيطة المكافحة التي تجسدها بمهارة الفنانة مروة الأزلي من خلال العمل الذى حظى بنجاح جماهيري متميز فيلم "الألماني".