نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر: السينما المصرية تتغير على يد وسام المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها البالغة بطرح فيلم "خان تيولا" الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية.

وقالت في تصريحات خاصة إن المخرج وسام المدني قد أحدث نقلة ملحوظة في السينما المصرية وان الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في الاعمال السينمائية وسيسير البعض علي نهج الخط الفني والدرامي لخان تيولا.

وأضافت أن أكثر ما اسعدها في الفيلم هي رؤية ابطال العمل بشكل مختلف ومميز للغاية وهذا يعود الي مخرج العمل الذي سيكتشف الجميع موهبته الكبيرة منذ مشاهدة المشهد الأول من الفيلم.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.