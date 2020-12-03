فن ومشاهير

بعد تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي.. مني زكى تتصدر تريند جوجل

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مني زكى، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما تم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

ووجهت مني زكى الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي أقام حفل أفتتاحه أمس الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وكانت حضرت أمس لي لي ابنة مني زكى وأحمد حلمى، لأول مرة مهرجان القاهرة السينمائي، لحضور تكريم والدتها، كما ظهرت الفرحة والسعادة على وجه أحمد حلمي، بعد تكريم مني زكى، كانت هي حديث السوشيال ميديا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا