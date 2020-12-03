درة عن مهرجان القاهرة السينمائي: دائما مميز وعريق

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة التونسية درة، رسالة إلي صناع مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42 الذي حرصت على حضوره أمس.

ونشرت درة صورة لإطلالتها من المهرجان أمس على الريد كاربت، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت: “يظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائما متميّزا، هذا المهرجان العريق الذي عندما أحضره كل سنة، أشعر بحب السينما والاعتزاز بالانتماء لها”.

وكان شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، حضور العديد من النجوم على رأسهم الفنانة مني زكى، الذي تم تكريمها.