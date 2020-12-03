في ذكراه.. أبرز تصريحات شعبان عبد الرحيم في ندوة دوت الخليج.. شاهد ماذا قال عن عمرو موسى ولماذا ضرب الليثي وعبد الباسط حمودة

تحل اليوم، الخميس، الذكرى الأولى لوفاة الفنان شعبان عبد الرحيم الذي توفى في مثل هذا اليوم الموافق 3 ديسمبر في مستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 62 عاما.

كان "دوت الخليج" استضاف المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم لتكريمه عن مجمل أعماله، وهنا ننشر أبرز ما جاء في الندوة.

قال المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم بمناسبة نجاح أغنيته "ترامب اتجنن"، إن قرار الرئيس الأمريكي باعترافه أن القدس عاصمة إسرائيل استفزه، ولذلك قرر أن يغنى "ترامب اتجنن".

وأضاف أنه طلب الشاعر إسلام خليل تليفونيا، وطلب منه أن يكتب أغنية عن الحدث وفوجئ بأنه كان انتهى منها وفورا قام بتسجيلها فى نفس اليوم وطرحت فى اليوم التالي.

وتحدث عن رأيه فى ترامب وقال إنه يعتقد أنه مصارع يصارع جون سينا.

كما تحدث عن تعاونه الدائم مع إسلام خليل، وقال إنه لم يتعاون إلا معه لأنه شاعر جيد وبينهما كيمياء، أما اللحن فهو ثابت، وهو ما ميزه عن الآخرين من المطربين.

وأضاف شعبان عبد الرحيم أنه أطلق على نفسه مطرب الحدث، مشيرا إلى أن أي قضية تثير الرأي العام العالمي لابد أن يقدم لها أغنية.

وأكد أن هذا الأمر هو الذى ميزه عن باقى المطربين، بالإضافة إلى أسلوبه الخاص، متسائلا: «أين أذهب وسط 500 ألف مطرب كلهم بالبدل والكرافتات ولا أعرفهم من بعضهم البعض؟».

وكشف شعبان عبد الرحيم عن رأيه فى أغانى المهرجانات الشعبية، مؤكدا أنه نوع جيد من الغناء وليس شعبيا، ومطرب المهرجانات لا يستطيع أن يكون مطربا شعبيا والعكس.

وأشار إلى أنه "فن جديد ويمكن أن يستمر لو الجمهور أحبه، وأعلن أنه تشاجر مع ابنه لأنه قدم أغانى مع فرقة مهرجانات شعبية"، لافتا إلى أن لديه خمسة أبناء وكلهم يغنون الشكل الشعبى.

وقال الفنان الشعبي إنه يحب الوقوف بجانب الشباب الجدد، الذين كثيرا ما يطلبونه للظهور في أفلامهم الجديدة كضيف شرف فقط، مؤكدا أنه يوافق بدون تردد على المشاركة في هذه الأفلام دعما للشباب، مضيفا: "وعادة ما أشارك بالتمثيل في هذه الأعمال كمجاملة بدون الحصول على أي مقابل مادى، كما أسمح أحيانا لفريق عمل الفيلم بالتصوير في بيتي توفيرا للنفقات".

وأوضح أنه ينتظر عرض فيلمين جديدين هما "أفندينا" و"كهرباء"، اللذين يتوقع أن يحققا نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه يتمنى العودة للسينما بفيلم قوى ومهم مثل "مواطن ومخبر وحرامى" من إخراج الرائع داود عبد السيد.

وقال الفنان شعبان عبد الرحيم، إنه عاشق للمسرح لأنه يتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر.

كما كشف "شعبولا" تفاصيل واقعة ضربه ثلاثى الغناء الشعبى "عبد الباسط حمودة وسعد الصغير ومحمود الليثى".

وأضاف أنه تعمد عن قصد ضرب الثلاثى فى فيلم "عليه الطرب بالثلاثة"، حيث كان المشهد يدور حول نصيحته لهم بالغناء وعدم الشعور باليأس بعد انتشار أغانى المهرجانات، ما جعل الإقبال على المطربين الشعبيين في تناقص، قائلا: "وقتها ضربتهم وقلت لهم غنوا فى أى مكان"، وأوضح أنه شارك فى الفيلم كضيف شرف مع المنتج أحمد السبكي.

وأكد أن آخر مسرحياته "سيبونى أغنى"، حققت نجاحا كبيرا فى السعودية وامتلأ المسرح على آخره هناك.

وأوضح أنه شارك فى بطولة المسرحية طلعت زكريا وسمير غانم، مشيرا إلى أن السعودية طلبت من المخرج أن يحضر ممثلين من النساء برفقة العرض.وكشف المطرب الشعبى عن سر أزيائه الغريبة التي يحرص على ارتدائها منذ بداية حياته الفنية وحتى الآن.

وقال "شعبولا" إنه دائما ما يحرص على ارتداء سلسلة ذهبية تحوي ثلاثة مفاتيح، فضلا عن ساعة في اليد اليمنى، وأخرى في اليسرى، كما أكد أنه يقوم باستيراد معظم ملابسه وإكسسواراته من الصين، ومنها حذاؤه الغريب الذي كان يرتديه في الندوة والذي اشتراه من الصين أيضا.

وأضاف شعبان عبد الرحيم أنه يحب السياسى عمرو موسى، وعندما غنى له أغنية "بحب عمرو موسى" أثارت الأغنية جدلا كبيرا.

وأوضح أن عمرو موسى أهدى له كتابه عندما عاد من الخارج وجلس وتناول الشاى معه.وأكد شعبان أن أغنية "بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى" ليست السبب فى خسارته انتخابات الرئاسة ولكن هناك تراكمات، مشيرا إلى أن علاقته طيبة بعمرو موسى وذهب له فى منزله وقدم واجب العزاء فى زوجته.