أول تعليق من منة شلبي على مهرجان القاهرة السينمائى

عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بمهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وعلقت الفنانة منة شلبي قائلة: "A wonderful night celebrating cinema, friends, and mentors".

وتألقت الفنانة منة شلبي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية باللون الأسود المعروف بملك الألوان.

واختارت الفنانة منة شلبي أن تظهر على الريد كاربت بفستان باللون الأسود كب وبفتحة من الأسفل تبرز قدميها، مع قصة مختلفة من منطقة الخصر، وهو ما أبرز انوثتها واناقتها، فيما اختارت حقيبة وحذاء باللون الفضي اللامع.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت منة شلبي على ترك شعرها بشكل انسيابي على أحد جانبي وجهها بتسريحة ويفي مموجة وناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ولم تتكلف منة شلبي في وضع الماكياج الهادئ من احمر الشفاه الكشمير الناعم، مع اختيار رسمة عين مسحوبة لأعلى مع الماسكرا لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف منة شلبي في اختيار الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين وأسورة بالون الفضي اللامع لتبرز إطلالتها.

افتتحت مساء أمس الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.