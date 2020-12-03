بعد حلقة الثعالب.. إعلامية إماراتية تهاجم ريهام سعيد

هاجمت الإعلامية الإماراتية رغدة السعيد، الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد حلقتها الثانية عن الرحلة البرية لاصطياد الثعالب.

وغردت رغدة السعيد، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إفلاس ريهام سعيد في الانتشار جعلها تلجأ لإثارة الجدل لعاشر مرة عشان اسمها يرجع يتردد تاني حتى لو عن طريق صيد ثعلب.. بعد ما كان بالنسبة لنا "الثعلب المكار" صعب علينا و بقى "الثعلب المسكين" معاها.. ربنا يهديها لنفسه".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار"، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت "سعيد" خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب ضدها.

وأعلنت شبكة قنوات النهار عن اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج، وكذلك لكليات الطب في الجامعات.

وأكدتد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة، بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وتشير الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات، لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

وكانت الشبكة تابعت باهتمام بالغ ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.

وكانت شبكة قنوات النهار، أعلنت تعاقدها مع ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى بيتها، والذي انطلقت معه ومنه عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا في تلك الفترة وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

وأضافت الشبكة في بيان لها أنه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.