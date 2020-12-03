الفنان خالد الشيخ ينعي والدة عبد المجيد عبدالله:"منحتني أخا كريما لم تلده أمي"

خالد الشيخ الفنان البحريني الكبير قدم التعازي لصديقه الفنان عبدالمجيد عبدالله لوفاة والدته، كما وجه لها رسالة كشف من خلالها عن الصداقة القوية التي تجمعه مع الفنان السعودي الكبير.

خالد الشيخ ينعى والدة الفنان عبدالمجيد عبدالله

خالد الشيخ أعاد نشر تغريدة للفنان عبد المجيد عبدالله عبر حسابه على "انستجرام" والتي تحدث فيها عن ألم فقدانه لوالدته، ووجه خالد الشيخ من خلالها رسالة لوالدة الفنان السعودي الكبير نعاها فيها وعبر عن حزنه لهذا الرحيل وأكد كذلك عن مدى الحب والتقدير لها، وتمنى كذلك أن تجد السكينة والراحة فكتب الفنان البحريني الكبير: "إلى سيدتي وغاليتي أمي تقية.. فقدك مؤلم ومكانتك في قلبي شاسعة..الرجاء أن تكوني في عليائك مغمورة بالطمأنينة والسكينة والراحة ومن قلبي أهدي إليك محبتي واقبل روحك".

خالد الشيخ عن والدة عبدالمجيد عبدالله: "منحتني أخا لم تلده أمي"

خالد الشيخ أوضح كذلك أن الراحلة قد قدمت له منحة وهي صديقه الفنان عبدالمجيد عبدالله الذي أعتبره أخا له، كما وجه التعازي لعائلة الفنان السعودي وأن تستطيع تجاوز هذه الأحزان التي تمر بها فكتب خالد الشيخ:" لأنك لم تتركيني وحيدا فقد منحتني أخا كريما نبيلا محبا لم تلده أمي صفية.. اشارك عائلة حبيبي بو عبدالله احزانها"، وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد نشر عبر حسابه على "توتير" تغريدة دعى فيها لوالدته وكشف عن ألم الفراق الذي يعاني منه بعدما توفيت والدته خلال الأيام الماضية فكتبت عبدالمجيد عبدالله: "رحمة الله على الذين ماتوا وتركونا خلفهم نصارع ألم فراقهم، اللهم اغفر لأمي".

علاقة صداقة قوية تجمع خالد الشيخ وعبدالمجيد عبدالله

خالد الشيخ وعبدالمجيد عبدالله تجمعهما علاقة صداقة قوية خلال مسيرتهما الفنية الطويلة، وقد كشف الفنان السعودي الكبير عن تفاصيل هذه العلاقة والتقدير الكبير الذي يحظه به خالد الشيخ في قلبه حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" رسالة أكد فيها أن خالد الشيخ هو من أكثر المحلنين الذين استفاد منهم في مشواره الفني وأنه يعتبره "أستاذه" حسب وصفه فقال عبد المجيد عبدالله: " استفدت من كل الملحنين في بداياتي ولكن يبقى خالد الشيخ المعلم الحقيقي واستاذي"، الفنان خالد الشيخ قد شارك في شهر يناير الماضي في حفلين غنائيين بالكويت تحت عنوان "دفتر الكويت" وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وقد عقدت ندوة كذلك تحدث فيها الفنان البحريني الكبير عن مسيرته الفنية وكيف كانت أولى خطواته مع عالم الغناء.