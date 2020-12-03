منى زكي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

تصدرت الفنانة منى زكي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تكريمها أمس الأربعاء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وقالت منى زكي: "شرف كبير لي تكريمي في أهم مهرجان للسينما في مصر".

منى زكي مهرجان القاهرة الدورة 42

وأضافت منى زكي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: "زمان كنت بشتغل في مسرح الهناجر وكنت بعدي أمام الأوبرا وأنظر إليها وكنت أتمنى الحصول على تكريم على خشبة مسرح الأوبرا والحلم تحقق".

منى زكي 2020

وتابعت منى زكي: "تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي يشعرني بالخوف والتوتر من المستقبل"، مضيفة: "أتربينا على شغل السيناريست وحيد حامد وكان لي شرف العمل في أعمال فنية معه".

لي لي حلمي

بينما حرصت منى زكي، على اصطحاب ابنتها لي لي لحضور حفل الافتتاح.

من جانبها قالت الفنانة منة شلبي: "جائزة اليوم لممثلة كبيرة وفتحت باب لجيل ودي حبيبة قلبي وصاحبتي وعشرة العمر ولديها موهبة كبيرة، ومحظوظا إنى اشتغلت مرتين مع أحمد زكي".

وتوافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد مبكرا الإعلامية بوسي شلبي والتى ظهرت بإطلالة جريئة، والفنانة مادلين طبر، والإعلامية المتألقة ريا ابي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة نيرمين الفقي، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس.

مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.