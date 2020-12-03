جريمة من نوع خاص.. في ذكرى وفاته تعرف على التفاصيل الكاملة للفيلم الأخير لـ الراحل شعبان عبد الرحيم

تحل اليوم 3 ديسمبر ذكرى وفاة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي اشتهر بأغنية "أنا بكره إسرائيل".

دوت الخليج يرصد في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لفيلمه الأخير:

وأعلنت إحدى شركات الإنتاج الفني عن قرب عرضها للفيلم الأخير للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي قام ببطولته والانتهاء من تصوير آخر مشاهده بالفيلم قبل وفاته بأيام قليلة.

وينطلق الفيلم تحت عنوان "جريمة من نوع خاص" إخراج إبراهيم الباشا وسيناريو وحوار أسماء حجازي ومحمد مصطفى وإنتاج جمال الشرقاوي.

وتدور أحداث الفيلم عن أخطر استعمال لبرامج السوشيال ميديا بين الشباب والفتيات والذي يؤدي إلى علاقات مشبوهة عن طريق المحادثات والمكالمات تؤدي بعضها إلى تدمير حياتهم الشخصية.

كما يناقش الفيلم حياة المطلقات اللاتي يتعلقن بشخصيات على السوشيال ميديا ويستعددن من خلالها إلى التخلي عن أطفالهن وقتلهم طمعًا في ثرائه لمجرد قيام هذا الشخص بوعد الزواج منها ولكن بدون أطفالها.

يذكر أن المطرب شعبان عبد الرحيم توفي في الثالث من ديسمبر العام الماضي بعد مسيرة طويلة من الأغاني الشعبية أهمها "انا بكره إسرائيل" كما قام بالمشاركة في 10 أفلام منها فلاح في الكونجرس وأشرف حرامي ومواطن ومخبر وحرامي.