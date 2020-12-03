لحظات رومانسية.. ريهام أيمن برفقة زوجها في صورة على إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام أيمن صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت ريهام أيمن في الصور برفقة زوجها بلحظات رومانسية، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة، وعلقت على الصور قائلة: "من حفل افتتاح مهرجان القاهرة برفقة حبيبي".

وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني و منورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا و لولادك بالمرة".

وحضر شريف رمزي مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الرابعه مع عدد نجوم الفن، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

الجدير بالذكر أن الفنانة ريهام أيمن شاركت في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝطارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.

ويتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن العملية والشخصية.

