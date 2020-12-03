هديل حسن تتألق في افتتاح القاهرة

تألقت الفنانة الشابة هديل حسن خلال سيرها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي رفقة مخرج فيلمها القصير "الحد الساعة خمسة" لـ شريف البنداري والذي يشارك في المسابقة الرسمية لسينما الغد ضمن الاقسام الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتلعب في الفيلم دور ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظى على تجربة أداء مع مخرج كبير الذي يضعها في موقف يتعين عليها القيام باختيار صعب.

الفيلم من إنتاج Red star, africa films , s productions وتأليف وإخراج شريف بنداري ويشارك هديل في بطولة الفيلم كل من المخرجين خيري بشارة و ايتن امين والفنان صدقي صخر.

وكانت هديل حسان قد شاركت من قبل في بطولة مسلسلي "سابع جار" و'لعبة النسيان" وعبرت هديل عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في مهرجان كبير وهام بحجم مهرجان القاهرة.

على صعيد آخر تنتظر هديل حسن عرض الفيلم الأول يوم 7 من ديسمبر الجاري في سينما الهناجر تمام الثالثة والنصف عصرا، والثاني يوم 8 ديسمبر في سينما أوديون.