تألقت الفنانة الشابة هديل حسن خلال سيرها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي رفقة مخرج فيلمها القصير "الحد الساعة خمسة" لـ شريف البنداري والذي يشارك في المسابقة الرسمية لسينما الغد ضمن الاقسام الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وتلعب في الفيلم دور ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظى على تجربة أداء مع مخرج كبير الذي يضعها في موقف يتعين عليها القيام باختيار صعب.
الفيلم من إنتاج Red star, africa films , s productions وتأليف وإخراج شريف بنداري ويشارك هديل في بطولة الفيلم كل من المخرجين خيري بشارة و ايتن امين والفنان صدقي صخر.
وكانت هديل حسان قد شاركت من قبل في بطولة مسلسلي "سابع جار" و'لعبة النسيان" وعبرت هديل عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في مهرجان كبير وهام بحجم مهرجان القاهرة.
على صعيد آخر تنتظر هديل حسن عرض الفيلم الأول يوم 7 من ديسمبر الجاري في سينما الهناجر تمام الثالثة والنصف عصرا، والثاني يوم 8 ديسمبر في سينما أوديون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هديل حسن تتألق في افتتاح القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.