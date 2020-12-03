لا ينشر صورها.. حقيقة طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

ترددت مؤخرا بعض الشائعات التي تتحدث عن طلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من النجم السوري تيم حسن بعد زواج دام 3 سنوات.

وزادت الشائعات بعد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يؤكد انفصالهما بالفعل مع تفاصيل تؤكد أن الزوج دفع لزوجته مؤخر الصداق وأن الأمر انتهى بالفعل.

التأكيد زاد مع عودة قصة الرد الذي رده تيم حسن على أحد متابعيه حين سأله عن سبب عدم نشر صور زوجته عبر حساباته على السوشيال ميديا، قائلا "أنا حر"، ما زاد الشائعات عن الانفصال.

لكن مصدرا مقربا من الإعلامية وفاء الكيلاني، نفى خبر الطلاق أو الانفصال مؤكدا أنها مجرد شائعة، لا أساس لها من الصحة، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعة الانفصال بينهما.

يذكر أنه يعرض حاليا لـ وفاء الكيلاني برنامج "السيرة" على شاشة دي إم سي، بينما آخر أعمال تيم حسن هو مسلسل "الهيبة" الذي حقق نجاحا كبيرا.

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد البرنامج الجديد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التى مروا بها فى حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وكأنهم يكتبون مذكراتهم.

مسلسل "الهيبة " بطولة منى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".