الحلقة 25 من مسلسل الهيبة الرد تشعل السوشيال ميديا

تدور أحداث الجزء الرابع من الهيبة الرد، بعودة جبل شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.
وتولى فؤاد حميرة مهمة كتابة الجزء الرابع بعد اعتذار باسم سلكا عن استكمال المشاركة في الهيبة الذي عرض منه الجزء الثالث في الموسم الرمضاني الماضي.
"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة، العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".
أشاد منتج العمل صادق الصباح بالبداية القوية للمسلسل، قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر": "أحيى المخرج المميز سامر البرقاوي على هذه البداية الرائعة، وعلى سلاسة الأحداث، فخور بأداء النجم تيم حسن، والنجم عادل كرم، وسيرين عبدالنور الحاضرة الغائبة في هذا الجزء".
ويظهر تيم حسن في الجزء الرابع بشخصية مختلفة توحي بتجديد الدماء، بهدف الخروج من نمطية الأداء والإيقاع الذي اعتاده المشاهد في الأجزاء السابقة من النجم السوري، الذي يصر خلال سنوات حضوره على التجديد ولو في العمل نفسه.
وظهر "تيم"، بمظهر مختلف عن الجزء الثالث من المسلسل، وهو ما ركزت عليه بالفعل تعليقات المشاهدين، ويبدو أن بطل العمل نجح بالفعل في إحداث بلبلة سريعة ولفت نظر المشاهدين وتحول اسمه إلى تريند على السوشيال ميديا مع أول دقائق عرض المسلسل.
المثير أن محبي شخصية "جبل" أعلنوها صريحة دون مواربة، وأكد بعضهم أنه لن يذهب إلى الحلاق، مجددا، وسيترك شعره طويلا تماما كما ظهر "تيم" في المسلسل.
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