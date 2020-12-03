رنا رئيس لـ دوت الخليج: سعيدة بتجربة مسلسل ليالينا 80

عبّرت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن سعادتها بتجربة مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في رمضان الماضي 2020. وقالت رنا رئيس، انها سعيدة ايضا بالمشاركة فى مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوى وصابرين، كما أشارت إلى إنها تحرص الفترة المقبلة على إختيار أدوار مختلفة عن الأدوار التي لعبتها مؤخرًا.

يذكر أن قدمت رنا فى الفترة الاخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز و ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما فى رمضان الماضى.

وعبّرت رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020.

وقالت رنا رئيس، في تصريح لـ "دوت الخليج": " شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، و زي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا و ده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها ".