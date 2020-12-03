تامر حبيب لـ دوت الخليج: هناك تعاون مبدئي على فيلم مع ساندرا نشأت

أكد السيناريست تامر حبيب، أن هنالك احتمالية للتعاون الأول له مع المخرجة ساندرا نشأت.

وقال تامر حبيب، في تصريح لـ "دوت الخليج": "فيه كلام على سيناريو مع سندرا نشأت وده التعاون الأول بينا مع اننا صحاب من زمان بس عمرنا ما اشتغلنا سوا، إن شاء الله يبقى فيه فيلم لينا مع بعض".

وشارك المؤلف والسيناريست تامر حبيب جمهوره بصورة تجمعه، مع النجمة التونسية هند صبري، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".