القصة الكاملة لتعذيب ثعلب صغير بسبب ريهام سعيد

بداية الأزمة
خرجت الإعلامية ريهام سعيد في رحلة خطيرة لصيد الذئاب والثعالب والثعابين الكبرى، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار".
وقالت "سعيد" ، خلال حلقتها ببرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار "زمان مكناش عارفين من الحاجات اللي معطلانا كتير في حياتنا"، مشيرةً إلى أن للخوف أنواعا كثيرة مثل الخوف من حكم الناس، الخوف من الفقر، الخوف من المرض، الخوف من الأهل، الخوف من الفشل، والخوف من الحيوانات مثل الأسود والثعالب وغيرها.
وأضافت: "أول خوف شعرت به في حياتي، عندما كنت أدخل الغرفة عند جدي في صغري، وأجد نسر جرى تحنيطه، وعندما كنت أستيقظ كان المنزل مظلما وفي نفس الوقت فإن عيني النسر وعيني البومة كانتا منيرتين، وعندما كنت أسأله كان يقول لي إنه اصطادها، فقد كان يصطاد النسور والبط وكان يمتلك بنادق صيد كثيرة".
وتابعت، أن نجلها يعشق الحيوانات والزواحف، موضحًه أنها تربت في بيت كله ثعابين وتمساح وقنفذ وسنجاب، وهو ما كان يجعلها تتساءل عن المكان الذي تأتي منه، وقررت الخروج في هذه الرحلة لتسليط الضوء على الصيادين الذين لا يعرف عن حياتهم أحد، بالرغم من أنهم يضحون بحياتهم من أجل الخروج في مثل هذه الرحلات.
وأشارت إلى أن هذه الرحلة مخيفة وخطيرة، إذ استغرقت وقتا طويلا لكي تقنع فريق عملها بالمشاركة فيها: "لأول مرة على التليفزيونات العربية رحلة صيد لحظة بلحظة من غير مونتاج أو حماية، هي متعة كبيرة جدًا لا يقدرها الجميع، ولدي فضول كبير للتعرف على ما يحدث في هذا النوع من الرحلات".
هجوم السوشيال ميديا
"راحت جابت تعلب وكسرت رجله ودموعه نزلت!" كان هذا أحد التعليقات الغاضبة من الحلقة وغيرها الكثير، الذين تساءلوا عن الهدف من هذا المحتوى، بينما دشن البعض الآخر هاشتاج يطالب بوقف البرنامج ومنع عرضه لما جاء فيه من تعذيب للحيوانات.
ما فعلته ريهام سعيد ليست جريمة إنسانية فقط بل جريمة قانونية أيضا يعاقب عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، والذي يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
وطبقا للمادة رقم 84 من القانون نفسه، يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الحالات يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
إعتذار قناة النهار
أصدرت مجموعة قنوات «النهار» بيان اعتذار عن ما تضمنته حلقة برنامج «صبايا الخير» التي تم عرضها أمس.
وأكدت النهار في بيانها: «تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير الذي يتقدمه الإعلامية ريهام سعيد ،والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج».
وتؤكد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.
وتشير الشبكة الى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.
وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.
أول تعليق من ريهام سعيد
ردت الإعلامية ريهام سعيد على الإتهامات الموجهة إليها والإنتقادات التى تعرضت لها بعد عرض حلقة الصيد التى أذيعت على قناة النهار.
ونشرت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عدة صور لأبنائها برفقة الحيوانات معلقة :"طول عمرنا الحيوانات جزء من حياتنا انا وعيلتي".
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