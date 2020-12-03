القصة الكاملة لتعذيب ثعلب صغير بسبب ريهام سعيد

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، استياء الجمهور بعد عرض حلقتها الجديدة من برنامج "صبابا الخير" وذلك بعد عودتها إلى الشاشة مجددًا، بسبب تعذيبها لثعلب صغير، نستعرض لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

بداية الأزمة

خرجت الإعلامية ريهام سعيد في رحلة خطيرة لصيد الذئاب والثعالب والثعابين الكبرى، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار".

وقالت "سعيد" ، خلال حلقتها ببرنامج صبايا الخير عبر فضائية النهار "زمان مكناش عارفين من الحاجات اللي معطلانا كتير في حياتنا"، مشيرةً إلى أن للخوف أنواعا كثيرة مثل الخوف من حكم الناس، الخوف من الفقر، الخوف من المرض، الخوف من الأهل، الخوف من الفشل، والخوف من الحيوانات مثل الأسود والثعالب وغيرها.

وأضافت: "أول خوف شعرت به في حياتي، عندما كنت أدخل الغرفة عند جدي في صغري، وأجد نسر جرى تحنيطه، وعندما كنت أستيقظ كان المنزل مظلما وفي نفس الوقت فإن عيني النسر وعيني البومة كانتا منيرتين، وعندما كنت أسأله كان يقول لي إنه اصطادها، فقد كان يصطاد النسور والبط وكان يمتلك بنادق صيد كثيرة".

وتابعت، أن نجلها يعشق الحيوانات والزواحف، موضحًه أنها تربت في بيت كله ثعابين وتمساح وقنفذ وسنجاب، وهو ما كان يجعلها تتساءل عن المكان الذي تأتي منه، وقررت الخروج في هذه الرحلة لتسليط الضوء على الصيادين الذين لا يعرف عن حياتهم أحد، بالرغم من أنهم يضحون بحياتهم من أجل الخروج في مثل هذه الرحلات.

وأشارت إلى أن هذه الرحلة مخيفة وخطيرة، إذ استغرقت وقتا طويلا لكي تقنع فريق عملها بالمشاركة فيها: "لأول مرة على التليفزيونات العربية رحلة صيد لحظة بلحظة من غير مونتاج أو حماية، هي متعة كبيرة جدًا لا يقدرها الجميع، ولدي فضول كبير للتعرف على ما يحدث في هذا النوع من الرحلات".