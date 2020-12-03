شاهد.. فيفي عبده تكشف عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تعلن عن أي تفاصيل.
ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم".
وأضافت: "ادعو لي إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه".
وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول".
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