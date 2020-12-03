عقب مشاركته بمهرجان القاهرة .. تامر حسني يحتل تريند رقم واحد على"يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل النجم تامر حسني، تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، وذلك عقب مشاركته لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.

تصدرالنجم تامر حسني، المركز الأول على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بفيديو له وهو يتحدث مع الفنان أشرف عبد الباقي، عن الفنان أحمد السقا وخلافهما الأخير الذي لخصه حسني في جملة" كنت بتخانق أنا والسقا على الفضائيات"، وذلك على خشبة المسرح بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بينما حقق المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة على نفس الموقع بأغنية"الدنيا فيلم" والذي قدمها في نفس الحفل.