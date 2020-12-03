يسرا تتألق فى أحدث جلسة تصوير بفستان أحمر على هامش مهرجان القاهرة السينمائى 2020

حيث ظهرت "يسرا" في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون الأحمر، تصميم مصمم الأزياء اللبنانى جورج حبيقة، وعلقت على الصور قائلةَ:" خلف الكواليس أثناء الاستعداد لحفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، ونالت الصور اعجاب العديد من متابعيها ونجمات الفن.

يذكر أن اخر اعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدره التريند أكثر من مرة.

ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" الفنانة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، تيام قمر، حلا شيحة، وهو من تأليف امين جمال، واخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت أخر أعمالها السينمائية فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضة على منصة "شاهد"، وبطولة أسر ياسين، امينة خليل، يسرا، بالاضافة الى ظهور نغبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الراحل ابراهيم نصر، ومحمود عبدالمغني، محمد ثروت.

في سياق منفصل، كان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتي يوم 10 ديسمبر الجاري، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".

وتنطلق في السادسة من مساء اليوم الخميس أول عروض السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، بفيلم "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو.