لقاء الخميسى تهاجم ريهام سعيد عبر "إنستجرام": الرحمة يا بشر

حيث علقت "الخميسي" على الصورة قائلة:"الرحمه الرحمه الرحمه يا بشر دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا انه يتعرض على الشاشه..الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى دا فعل عادي ليه !! علّشان ايه ؟!الرحمه يا بشر مع الانسان ومع الحيوان وكل كائن حي.. الرحمه علينا".

وكانت المذيعة ريهام سعيد، قد أثارت حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار"، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت "سعيد" خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب ضدها.

في سياق متصل، أعلنت شبكة قنوات النهار عن اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج، وكذلك لكليات الطب في الجامعات.

وتؤكد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة، بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وأضافت الشبكة في بيان لها أنه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة

