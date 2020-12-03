مي سليم تشارك جمهورها بـ اطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائي

حيث ظهرت "سليم" في الصورة من إطلالتها أمس بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر مكشوف الكتف، واعتمدت على وضع القليل من الماكياج.

يذكر أنه يعرض حاليا لـ مي سليم، مسلسل "ضربة معلم" بطولة نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفنى وأبرزهم محمد رجب، مى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

ويعد مسلسل "ضربة معلم"، التعاون الثانى بين محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه فى مسلسل "الأخ الكبير"، الذى كان من بطولة هبة مجدي، عبير صبرى، محمد عز، دينا فؤاد، محمود حجازى، أشرف زكى.

وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، حيث شهدت الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد الحفل ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، وسيتم التعريف بأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.