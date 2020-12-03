أسر ياسين يعلن عن موعد عرض فيلم "الشايب" عبر "إنستجرام"

و ظهر "ياسين" في الصور من اطلالته بلوك فيلمه الجديد "الشايب" بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 بمقر دار الأوبرا المصرية، وارتدي جاكت جلد وبنطال جينس وظهر بشعر أبيض، وعلق على الصورة قائلةَ:" الشايب 2022".

في سياق منفصل، أعلن الفنان آسر ياسين، عن عرض فيلم "من ظهر راجل" على شبكة "نتفليكس" وذلك عبر حسابه الشخصي من خلال خاصية "الاستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث قام "ياسين" بنشر صورة له بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، وكتب قائلا "العرض الأول لـ فيلم من ظهر راجل كان بمهرجان القاهرة السنيمائى عام 2016 من شاشة على Netflix.