الثلاثاء.. "ذوى الهمم ٢" ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات وزارة الثقافة للإحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرض فنى بعنوان "ذوى الهمم ٢ "، وذلك فى العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٨ ديسمبر الجارى، بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة .

تأتى الورشة ضمن سلسلة الورش " إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ عام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، بإشراف الدكتورة أسماء جبر والفنانة لينا عبد الفتاح، بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع .

يقام على هامش الورشة معرض فنى يتضمن مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية لذوى الهمم، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، بحضور السيد صالح مدير المكتبة، وخالد يوسف مشرف العلاقات العامة بالمكتبة .

مع إتباع كافة الاجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والإلتزام بالنسبة الإستيعابية المسموح بها .