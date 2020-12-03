فاطمة عيد : ابنتي ترفض الظهور معي وتريد الاعتماد على نفسها

قالت المطربة الشعبية فاطمة عيد أن ابنتها المطربة الشابة ترفض الظهور معها في أي برنامج لانها تريد الاعتماد علي نفسها كفنانة .

أضافت فاطمة : مشاركتي معها في عمل فني تم تأجيله لأكثر من مرة لأسباب كثيرة ابرزها أن الجهمور يعرف من هي شيماء ويحكم عليها نتيجة للاعمال الفنية التي تقدمها وليس كمشاركتي ومساعدتها .

الجدير بالذكر نفت الفنانة شيماء الشايب، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وطمأنت شيماء الشايب، جمهورها ومحبيها، من خلال تصريح خاص لـ «دوت الخليج» وقالت فيه إن حالتها الصحية مستقرة، مستنكرة تلك الأخبار المزعجة قائلة: «يا ساتر يا رب .. لا الحمد لله انا كويسة».

كان احدث أعمال شيماء الشايب الفنية، كليب "أنا مش مجروحة"، الذي تم طرحه في فبراير الماضي عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وقناة موسيقى نت وورك.

كليب "أنا مش مجروحة" لـ شيماء الشايب، من كلمات الشاعر خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت، ميكس و ماستر ماهر صلاح،وتم الانتهاء من تسجيلها وتصويرها مؤخرًا.

وتقول كلمات الأغنية: أنا أصلي راهنت، أن احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد.