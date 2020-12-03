نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
أثارت الإعلامية ريهام سعيد، إستياء الجمهور بعد عرض حلقتها الجديدة من برنامج "صبابا الخير" وذلك بعد عودتها إلى الشاشة مجددًا، بسبب تعذيبها لثعلب صغير، نستعرض لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:
ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الهجوم عليها على مدار الساعات الماضية بعد حلقتها الأخيرة عن صيد الحيوانات في برنامجها "صبايا الخير".
تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة أو أمور أخرى.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.
ترددت مؤخرا بعض الشائعات التي تتحدث عن طلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من النجم السوري تيم حسن بعد زواج دام 3 سنوات.
عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بمهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.
تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر أحمد فؤاد نجم، والذي يعد أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسما بارزا في الفن والشعر العربي، لقب بالفاجومي المصري، وبسبب ذلك سجن عدة مرات.
هاجمت الإعلامية الإماراتية رغدة السعيد، الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد حلقتها الثانية عن الرحلة البرية لاصطياد الثعالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. حقيقة طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني .. القصة الكاملة لتعذيب ثعلب صغير بسبب ريهام سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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