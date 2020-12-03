أخبار الفن.. حقيقة طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني .. القصة الكاملة لتعذيب ثعلب صغير بسبب ريهام سعيد

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، إستياء الجمهور بعد عرض حلقتها الجديدة من برنامج "صبابا الخير" وذلك بعد عودتها إلى الشاشة مجددًا، بسبب تعذيبها لثعلب صغير، نستعرض لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الهجوم عليها على مدار الساعات الماضية بعد حلقتها الأخيرة عن صيد الحيوانات في برنامجها "صبايا الخير".

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة أو أمور أخرى.. وفي التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.

ترددت مؤخرا بعض الشائعات التي تتحدث عن طلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من النجم السوري تيم حسن بعد زواج دام 3 سنوات.