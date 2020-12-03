عمرو دياب و ويجز يتصارعان على توب أنغامي في مصر

دائمًا ما يلفت الانظار الصراع المتواصل للاغاني على المركز الاول في أنغامي وعلى الرغم من صدور اغنية الهضبة عمرو دياب ( الجو جميل ) يوم 29 نوفمبر إلا أنها سرعان ما تصدرت المركز الأول في قائمة توب أنغامي و توب مصر و التوب اليومي و لفتت الانظار و في نفس الوقت أغنية ويجز الجديدة هصلا التي تتسابق فى قائمة توب مصر و سريعا ما صعدت للمركز الثاني بهذه القائمة و المركز الخامس في توب أنغامي.

وبهذا يصبح صراع التوب هذا الأسبوع بين الهضبة و ويجز والذي ستتضح نتيجته يوم الاثنين القادم انتظرونا.

ودائمًا ما كان توب أنغامي من أهم المؤشرات التي نتابع بها الاغنيات الجديدة و المتصدرة في الدول العربية و التي تتغير يوميًا .

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