عمرو دياب و ويجز يتصارعان على توب أنغامي في مصر

دائمًا ما يلفت الانظار الصراع المتواصل للاغاني على المركز الاول في أنغامي وعلى الرغم من صدور اغنية الهضبة عمرو دياب ( الجو جميل ) يوم 29 نوفمبر إلا أنها سرعان ما تصدرت المركز الأول في قائمة توب أنغامي و توب مصر و التوب اليومي و لفتت الانظار و في نفس الوقت أغنية ويجز الجديدة هصلا التي تتسابق فى قائمة توب مصر و سريعا ما صعدت للمركز الثاني بهذه القائمة و المركز الخامس في توب أنغامي.
وبهذا يصبح صراع التوب هذا الأسبوع بين الهضبة و ويجز والذي ستتضح نتيجته يوم الاثنين القادم انتظرونا.
ودائمًا ما كان توب أنغامي من أهم المؤشرات التي نتابع بها الاغنيات الجديدة و المتصدرة في الدول العربية و التي تتغير يوميًا .
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