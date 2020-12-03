الهام شاهين تروج لـ حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهروها ومتابعيها بـ صورة جديده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "شاهين" في الصور من برنامج "معكم منى الشاذلي"، وعلقت على الصورة قائلة: "انتظروني الليلة في برنامج #معكم مني الشاذلي علي قناه cbc الساعة 9:00 مساءًا".

في سياق منفصل، تألقت الفنانة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأصفر، ويتميز بتفصيله جذابة وانيقة تكشف عن جمالها، وبأكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لإكمال ظهورها.

وافتتحت في السابعة من مساء اليوم الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.