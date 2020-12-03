نادية الجندي تهنئ الكاتب وحيد حامد بع تكريمة بـ مهرجان القاهرة السينمائي

حيث قامت "الجندي" بنشر صورة لها قديمة برفقة الكاتب حيد حامد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "اسنتجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:" ألف مبروك لصديقي العزيز والكاتب الكبير المتميز وحيد حامد على تكريمك أمس في مهرجان القاهرة السينمائي".

وتابعت "الجندي" قائلة: "فرحتلك من كل قلبي أنت تستحقها عن جدارة ربنا يديك الصحة وتمتعنا بأعمالك الجميلة، تعاونّا سويًا في عملين كبار مهمين في مشواري الفني، وفي تاريخ السينما المصرية ومن الأفلام اللي بعتز بيها رغبة متوحشة وملف سامية شعراوي مبروك ليك ومن نجاح لنجاح بإذن الله".

في سياق متصل، قام المخرج شريف عرفة، بتسليم جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، للسيناريست وحيد حامد، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلًا تلفزيونيًا وإذاعيًا.

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

