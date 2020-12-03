مش بالدوشة ولا الزفة الكدابة.. هكذا احتفى النجوم بتكريم وحيد حامد في "القاهرة السينمائي"

كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السيناريست الكبير وحيد حامد خلال حفل الإفتتاح الذي أقيم أمس، صفق العشرات من نجوم الفن المصري، وفي مقدمتهم منى زكي، وأحمد حلمي، وأحمد صلاح حسني، وتامر حسني، أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه.



فيما دخلت الفنانة الكبيرة يسرا وعدد كبير من الحاضرين في نوبة بكاء شديدة أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.



وقال وحيد حامد خلال تكريمه: "عاوز أقول الحمد لله مرارا وتكرارا وأشكر الجميع لأنكم عشاق السينما اللي أنا حبتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني"، وأضاف: "اعتقد أنكم ممكن تفتكروا لي أفلام أسعدتكم وأشكر كل من تعلمت منهم أو علموني".



وتابع وحيد حامد: "كان من الصعب إن أقف في مكاني هذا لولا حبكم ودعمكم وحبكم للسينما"، مضيفا: "أشكر فرسان وقفوا بجواري في مشواري وهم أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد"، وأكمل وحيد حامد: "أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وانا عشت في زمن جميل فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي واشتغلت مع مخرجين كبار، وأتمنى تفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".



وحرص عدد كبير من النجوم على توجيه عدة رسائل للاحتفاء بهذا الحدث الكبير لسيناريست عظيم في تاريخ الفني المصري.



المخرج شريف عرفة



قال المخرج شريف عرفة: "كلامي لا يكفي موهبة وتفكير وحيد حامد وأعمال وحيد حامد على مدار 50 عام محفورة في ذكرياتنا وتعيش مع أولادنا وأحفادنا".



عمرو سعد



وجه الفنان عمرو سعد، رسالة قوية للمخرج الكبير وحيد حامد بعد تكريمه أمس بمهرجان القاهرة السينمائى وذلك من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وكتب الفنان عمرو سعد، قائلا: " تكريمك يا أستاذ تكريم لينا كلنا ولصناعة السينما وللجملة الحلوة اللي انربينا عليها واتعلمنا منها واخدتنا لسحر الدراما والسينما تكريم بيشاور على جزء من التاريخ القوي اللي بيعيش ويلاطم الزمن علشان يوصل لاجيال تانية علشان يثبت إن الصح صح".



اقرأ أيضا:

عمرو دياب و ويجز يتصارعان على توب أنغامي في مصر



وأضاف: "الأفضل بيستمر مهما كانت الظروف وتعلمنا ان النجاح مش بالزفة الكدابة والدوشة والاستعراض او حتي عدد المتابعين او شباك تذاكر بس او ترند يروح ويجي غيرة لان الفن مش صفحة حوادث ومش شكل من الخارج ومن جوة فاضي الفن شقا وشغل وجهد وصنعة وتجربة وفكر وعلم الفن شرف ومسؤلية تغير وامتاع وبقاء وتأثير مش مولد يغلب فيه اللي صوته اعلى وفي الاخر المولد بينفض ولا حتى منافسة هبلة وصراع عبيط الفن ثروة كبيرة قوي ومسؤلية كبيرة قوي".



واختتم: "ربنا يديلك الصحة وطولة العمر يا استاذ انت واللي زيك ومبروووك لينا تكريمك".



بشرى



حرصت الفنانة بشرى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة أثناء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.



وظهرت بشرى فى الصورة برفقة المؤلف وحيد حامد.



وعلقت على الصورة قائلة: "الاستاذ وحيد حامد ..الشخصية و الموهبة النادرة و المفكر الاستثنائي بحق.. الف الف مبروك علينا قيمتك و على مصر هامتك و بصمتك و للفن رؤيتك و بوصلتك اللى وجهة وجدان جمهورك سنين عن طريق الفكر و الفن و ربنا يديك الصحة..كان لى الحظ و الشرف انى اشهد تكريم حضرتك مرتين ..مرة فى مهرجان دبى و سط كل محبيك من الأشقاء العرب و مرة أخرى فى وطنك و مهرجان القاهرة السينمائى رقم ٤٢ وسط اهلك و عيلتك و زمايلك و تلاميذك وجمهورك من المصريين...دمت بعافية و دامت ابتسامتك البريئة العميقة".



محمد أنور

ونشر الفنان محمد انور، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويظهر في الصورة الكاتب الكبير وحيد حامد، وعلق محمد أنور على الصورة، قائلًا "الأستاذ وحيد حامد يابخت كل اللي مثل كلامك".



يسرا

وهتفت الفنان الكبيرة يسرا، أثناء أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة :«الأستاذ.. الأستاذ».



مروان حامد

احتفل المخرج مروان حامد بتكريم والده المخرج الكبير وحيد حامد بإفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42

ونشر مروان حامد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة صورة لوالده اثناء تكريمه وعلق قائلا "هذا ابي".