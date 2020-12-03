كورونا ولا شغل.. أسباب غياب النجوم عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أقيم مساء أمس الأربعاء حفل افتتاح فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولاحظ الجمهور اختفاء عدد من النجوم، وعدم تواجدهم على السجادة الحمراء، مما أثار فضولهم وبدأوا في البحث عن الأسباب وراء غياب هؤلاء النجوم.



رانيا يوسف



كشفت الفنانة رانيا يوسف عن سبب غيابها عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت في تصريحات لـ دوت الخليج إنها انشغلت بعدد من الاعمال الفنية ولم تستطع الحضور، وأكدت أنها ستتواجد في حفل الختام.



وكانت قد ردت الفنانة رانيا يوسف على غيابها بحفل مهرجان القاهرة السينمائي ونشرت كوميكيس عبر خاصية ستوري بإنستجرام وعلقت عليه:" أنتظروني انا مش جاي".



فيفي عبده

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تكشف عن أي تفاصيل.

ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".

وأضافت: "ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه".

وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول".

وكانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة "إن بي سى".

دنيا سمير غانم

أعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لانتشار أخبار عن إصابة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وخاصة بعد غيابها مساء أمس عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا.



وعلم دوت الخليج أن الفنانة دنيا سمير غانم بخير، وأنها ليست مصابة بكورونا، وتتخذ الإجراءات الاحترازية كاملة بعد إصابة زوجها الإعلامي رامي رضوان بكورونا.



ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم لزوجها الإعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ونشرت دنيا سمير غانم صورة قديمة لها مع زوجها وعلقت قائلة: "بحبك اوي ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا".

يلتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.