هاشتاج أحمد حلمي الأكثر تداولا على تويتر بعد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حرص أحمد حلمي على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي برفقة زوجته منى زكي وابنته لي لي في أحدث ظهور لها.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #أحمد_حلمي ، بعد ظهوره في حفل افتتاح المهرجان، وسعادته العارمة بتكريم زوجته.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وظهر احمد حلمى، مع زوجته منى زكى وابنتهما على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مع حارس شخصى لم يفارقهم خلال حفل افتتاح الدورة 42 التى تقام في دار الاوبرا المصرية.

وتألقت ابنتهما لي لي في أحدث ظهور لها باطلالة شبابية عصرية، وكذلك منى ذكي بفستان باللون الأحمر القاتم، أما عن أحمد فارتدى بدلة أنيقة باللون الأبيض وحرص اثناء تواجده في المهرجان على ارتداء الكمامة.

مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي شهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، تم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.