مطالبات بمنع ريهام سعيد من الظهور مجددا بعد حلقة صادمة من برنامجها "صبايا الخير"

ريهام سعيد الإعلامية المصرية عادت من جديد لتقديم برنامجها "صبايا الخير" على شاشة قناة "النهار" المصرية، وقد أحدثت ريهام سعيد ردود فعل واسعة بسبب محتوى حلقتها الأخيرة والتي ناقشت طريقة صيد الحيوانات البرية.

ريهام سعيد تواجه غضب الجمهور بسبب برنامجها "صبايا الخير"

ريهام سعيد تعرضت خلال الساعات الماضية لموجة من الهجوم بسبب حلقتها الجديدة من برنامج "صبايا الخير" والتي ناقشت صيد الحيوانات وتحديدا الذئاب والثعالب وقد هاجم تيار كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامية المصرية بسبب الطريقة التي استخدمها الأشخاص الذين ظهروا في الحلقة وهم يتعاملون مع الحيوانات التي اعتبروها قاسية، في وقت رأي البعض الأخر أن الحيوانات التي تم اصطيادها ظهرت دموعها أثناء تصوير الحلقة بسبب الألم التي كانوا يعانون منه بعد صيدها.

مطالبات بوقف ريهام سعيد مجددا

ريهام سعيد اتهمها قطاع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في التسبب بتعذيب هذه الحيوانات من خلال حلقة برنامجها "صبايا الخير"، بينما طالب البعض الأخر بوقف عرض البرنامج من جديد ومنع ظهور الإعلامية المصرية بعد الحلقة التي اعتبر البعض محتواها قاسيا ويظهر طريقة غير رحيمة في التعامل مع الحيوانات بشكل عام، الهجوم الكبير الذي تعرضت لها الإعلامية ريهام سعيد ومحتوى الحلقة الذي تم عرضه جعل قناة "النهار" المصرية تنشر اعتذار عنه وتؤكد على حذف المحتوى بشكل كامل من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت القناة المصرية على احترامها ودعمها لحقوق الحيوانات وأن تعيش بدون معاناة أو قسوة في التعامل معها، كما أوضحت أنها تابعت ردود الفعل حول الحلقة وأنها تقدر حالة الغضب بسبب عرض مشهد الصيد.

أزمة منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

ريهام سعيد قد عادت من جديد لتقديم برنامجها "صبايا الخير" على شاشة قناة "النهار" وذلك بعدما انتهت فترة إيقافها حيث واجهت قرارا بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام وكان القرار الصادر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر في شهر أغسطس 2019 قد جاء بسبب الإتهامات التي وجهت لها بإهانة مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها "صبايا"، مما تسبب أيضا في رفع بعض الدعاوى القضائية ضدها بتهمة إهانة السيدات والمجتمع، لكن استطاعت الإعلامية المصرية الحصول على أحكام ببرائتها من التهم التي وجهت إليها.

ريهام سعيد قد نشرت أيضا في وقت سابق عبر حسابها على "انستجرام" رسالة تحدثت فيها عن الأزمات التي وقعت لها خلال السنوات الماضية وكان بعضها سببا في صدور قرار بمنع ظهورها ووعدت الإعلامية المصرية بأنها لن تعيد تكرار ما قامت به خلال الفترة القادمة، وأنها سوف تهتم أكثر بنفسها وحياتها الشخصية.