نجمات أثرن الجدل بإرتباطهن المفاجئ بعد فترة قصيرة من طلاقهن.. حلا شيحة احدثهن

حلا شيحة أثارت الجدل في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن ارتباطها بالداعية معز مسعود عقب فترة قصيرة جداً من طلاقها الرسمي وانتهاء عدتها، ولم تكن الوحيدة التي سارت على هذا النهج حيث سبقتها ايضا عدداً من النجمات وبينهن ياسمين عبد العزيز وكارلا حداد ومنة حسين فهمي وغيرهن اللواتي تزوجن بعد مدّة قصيرة من اعلان انفصالهن عن أزواجهن.

ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود

لم يكن إعلان حلا شيحة إرتباطها من الداعية معز مسعود العنصر المفاجئ في علاقة الثنائي العاطفية، انما جاء ذلك بعد شهور قليلة جداً من حصول حلا شيحة على الطلاق بشكل رسمي من زوجها الكندي بورقة ثبوتية رسمياً وانتهاء عدتها قبل أسابيع.

وبدا بأن حلا شيحة انتظرت البعض الوقت الإضافي لإشهار علاقتها بمعز مسعود عقب تسلمها ورقة طلاقها رغم بأن علاقتها بالأخير كانت قد بدأت تتردد أصدائها في الوسط الفني والجمهور منذ حوالي أشهر قليلة، لكنها آثرت التكتم عن ذلك طيلة تلك الفترة الماضية.

وتبادل الثنائي حلا شيحة معز مسعود الرسائل الرومانسية قبل يومين عبر انستغرام في تأكيد لعلاقتهما العاطفية، ونشر معز مسعود مقطع أغنية بصوته بعنوان "مقاتل"، والتي أهداها إلى حلا شيحة، وقال في تدوينته على انستقرام إن الأغنية كتبها في عام 2007 وعزفها على جيتاره، ويهديها إلى حلا شيحة، وقال:"رحلتنا واحدة.. نحن بعيدون عن الضحالة الآن"، لترد عليه بدورها قائلة:" شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه، لا أطيق الانتظار لرؤية كل شيء".

زواج ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز من رجل الأعمال أحمد حلاوة الذي تزوج من زميلتها ريهام حجاج، انطلقت الشائعات حول ارتباط ياسمين عبد العزيز من زميلها أحمد العوضي عقب أشهر قليلة من انفصالها عن زوجها، وما عزز هذه الأخبار شقيقها وائل عبد العزيز الذي هاجم شقيقته ياسمين مطالباً بأن تشهر زواجها خاصة بعد تداول صور رومانسية لها مع احمد العوضي في مناسبة عيد ميلادها.

ياسمين عبد العزيز بالفعل عادت وأشهرت زواجها في موسم رمضان 2020 من احمد العوضي حيث رأت انه التوقيت المناسب بعد انتهاء تصويرها لمسلسلها حينها، لتثير الجدل ليس فقط بقصة ارتباطها من احمد العوضي الذي يصغرها انما لسرعة اتمام زواجها عقب فترة قصيرة من طلاقها.

يذكر أن ياسمين لديها طفلان من أحمد حلاوة، هما ياسمين وسيف الدين، وتحاول دائماً عدم الحديث عن حياتها الشخصية في وسائل الإعلام.

زواج كارلا حداد بعد مرور أشهر على طلاقها

بعد فترة قصيرة جدا من إعلان طلاقها، فاجأت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد الجمهور هذا العام بنشرها صور زفافها وزواجها للمرة الثانية من شاب يدعى وائل قسيس في حفل زفاف اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط بسبب الإلتزام بإجراءات فيروس كورونا.

وشاركت كارلا حداد متابعيها قبل أشهر قليلة بصور من حفل زواجها حيث ارتدت مجددا فستان الزفاف في حفل عائلي بسيط، لكن ما اثار الجدل هو إقداهما على الزواج بعد أشهر قليلة فقط من اعلان طلاقها الرسمي من زوجها الأول مقدم البرامج والممثل طوني ابو جودة الذي رزقت منه بإبنة وحيدة.

كارلا حداد أوضحت لاحقاً هذا الإلتباس وقالت بأن طلاقها من طوني ابو جودة تم منذ فترة طويلة لكنها لم تعلن عن الأمر إلا هذا العام وقبيل زواجها بأشهر، مع الإشارة الى ان زواجها الأول استمر لحوالي 16 عاماً.

زواج منة حسين فهمي بعد طلاقها من أحمد فهمي

ما لبث أن تسرّب خبر طلاق منة حسين فهمي ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين حتى تصدر الواجهة بعد أسابيع قليلة خبر زواجها من المحامي طارق جميل سعيد الذي أعلن لاحقاً ارتباطه الرسمي بمنة حسين فهمي واحتفل بزواجه منها على الشاطئ بحضور أصدقائهما المقربين.

وترددت حينها المعلومات بأن طلاق منة حسين فهمي من الممثل احمد فهمي كان قد تم في سرية قبل أشهر من زواجها من طارق جميل سعيد.

يذكر ان طارق جميل يعد هو الزوج الثالث لمنة حسين فهمي حيث سبق لها الزواج من شريف رمزي ثم من أحمد فهمي.