إصابة المذيع رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم بفيروس كورونا

رامي رضوان الإعلامي المصري وزوج الفنانة دنيا سمير غانم كشف عن إصابته بفيروس كورونا، ودعى جميع من تعامل معه خلال الفترة الماضية لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات في حالة ظهرت عليه أي أعراض.

رامي رضوان يعلن إصابته بفيروس كورونا

رامي رضوان نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" منشور كشف فيه عن إصابته بفيروس كورونا، وأوضح الإعلامي المصري أن حالته مستقرة وأنه ينتظر مرور الأيام القادمة من أجل أن يعود مرة أخرى لحياته الطبيعية فكتب رامي رضوان: "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله ".

رامي رضوان عن إصابته بكورونا: "ماعنديش أي فكرة جالي من مين"

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رامي رضوان أكد كذلك أنه كشف عن إصابته حتي يأخذ كل من تعامل معه الحذر الكامل، بينما طالبهم بعدم الخوف أو القلق وأن عليهم التوجه لإجراء الفحوصات في حال ظهور أي أعراض فكتب: "انا بكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري)"، رامي رضوان أكد كذلك أنه كان يلتزم بكافة الإجراءات الخاصة بالتباعد ولا يعرف كيف أصيب بالفيروس فكتب: "أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ، خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".

النجوم يساندون الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان سانده العديد من النجوم وأصدقائه في الوسط الإعلامي فكتب الفنان محمد علي رزق: "يا حبيبي سلامتك و تقوم منها بالسلامة و ترجع تاني تنور برنامجك"، كما علق كل من الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، وشريف مدكور، بينما سيطر القلق على قطاع من محبي الفنانة دنيا سمير غانم زوجة الإعلامي رامي رضوان، وذلك بعدما كشف زوجها عن إصابته بفيروس كورونا، ولم تعلق الفنانة المصرية حتى الآن على خبر إصابة زوجها.

دنيا سمير غانم قد احتفلت في شهر سبتمبر الماضي بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان ونشرت الفنانة المصرية عدة صور لها مع زوجها عبر حسابها على "انستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعا لها مؤخراً، وهنأت دنيا سمير غانم زوجها بمناسبة عيد ميلاده برسالة رومانسية وجهتها له وقالت: "عيد ميلاد سعيد يا حب حياتي"، ورد عليها رامي رضوان قائلاً:" شكراً يا حبيبتي وحياتي كلها".