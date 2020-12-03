الكشف عن تطورات الوضع الصحي للفنانة جواهر الكويتية بعد إصابتها بالسرطان

جواهر الكويتية تواجه أوقات صعبة بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، وقد كشفت الإعلامية مي العيدان تفاصيل وضع الفنانة الكويتية الصحي خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة جواهر الكويتية

مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة جواهر الكويتية كشفت فيها عن التطورات الصحية للأخيرة بعد إصابتها بالسرطان، حيث أوضحت الإعلامية مي العيدان أن الفنانة جواهر لا تزال تخضع لجلسات علاج من المرض حتى الآن، كما دعت الإعلامية الكويتية للفنانة جواهر وتمنت أن تستطيع تجاوز هذه المحنة المرضية التي اصابتها في شهر فبراير الماضي فكتبت مي العيدان: "مازالت الفنانة جواهر الكويتية تتعالج بعد إصابتها بمرض السرطان اللهم شافيها و عافيها و اكسوها برداء العافيه وسارع في شفاءها".

مي العيدان تطلب الدعاء للفنانة جواهر الكويتية بعد إصابتها بالسرطان

مي العيدان طلبت كذلك من متابعيها الدعاء للفنانة جواهر، وأكدت انها في حاجة له فكتبت: "لا تنسوها من دعاءكم فربما دعاء أحدكم الأقرب الى الله فلا يرد القضاء الا الدعاء"، كما دعى العديد من النجوم للفنانة الكويتية فكتب الفنان حبيب غلوم تعليقا على ما نشرته مي العيدان فقال: "الله يشافيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب العرش العظيم"، بينما كتبت الفنانة سعاد سلمان: "اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويقومها بالسلامة"، كما كان من ضمن النجوم الذي تفاعلوا مع رسالة الإعلامية الكويتية المخرج سعود بوعبيد، وعبدالله الحمادي، ومنار الجار الله، وابتسام عبدالله وفاطمة الطباخ.

إصابة الفنانة جواهر الكويتية بالسرطان

جواهر الكويتية قد أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان في شهر فبراير الماضي وأكدت في منشور لها عبر حسابها على "تويتر" انها بدأت مرحلة العلاج، كما نفت الأخبار المتعلقة بخطورة حالتها الصحية بعد إصابتها بالمرض، وتبرأت أيضًا من الحساب المنسوب لها الذي أكد في بداية الإعلان عن إصابتها بالسرطان أن وضعها الصحي خطير، فقالت عبر تدوينة نشرتها على حسابها الحقيقي: "السلام عليكم اللهم لك الحمد على كل شي وأنا حاليا في مرحلة علاجي لكن في حساب منتهز فرصة عدم دخولي تويتر من زمان ومآخذ شخصيتي ويروج أخبار غير صحيحة عن حالتي الصحية.. حسبي الله ونعم الوكيل صارت تجارة أرواح الناس عندهم أنا عندي أطفال وأهل ما فكرت فيهم!"، ليفاجئ الجمهور بعدها بإغلاق هذا الحساب المزيف.

وساند العديد من نجوم الخليج الفنانة الكويتية في هذه المحنة الصحية وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمنوا لها الشفاء العاجل، وكان آخر عمل شاركت فيها جواهر الكويتية مسلسل "سامحني خطيت"، من بطولة جاسم النبهان وسلمى سالم، والذي عرض في عام 2018.