غدا.. في مهرجان القاهرة.. حلقة نقاشية بعنوان "خانة النوع: "أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي"

تدير الحلقة النقاشية، مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان ومدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما.

ومن المقرر أيضا أن يحاور المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة في الساعة 12:45 من ظهر غدا

الجمعة، الكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون، الذي تم تكريمه أمس في حفل افتتاح الدورة 42 بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

تقام الجلسة الحوارية بعنوان "الأب للسيناريو المقتبس: حوار مع السير كريستوفر هامبتون"، وذلك في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "أيام القاهرة لصناعة السينما".