ظروف صعبة.. أحمد داود يشيد بالقائمين على إدارة مهرجان القاهرة السينمائى

شارك الفنان أحمد داود صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكان برفقته زوجته الفنانة علا رشدي من فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وظهرا كلاهما بإطلالة أنيقة حيث ارتدت علا فستانا طويلا باللون الفوشية، وصاحبها أحمد ببدلة رمادية اللون.

وعلق أحمد داود على الصورة: "افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال ٤٢ .. كل التحية والتقدير للقائمين علي إدارة المهرجان وإصرارهم علي إقامة الدورة في ظل ظروف صعبة جدا .. شكرا لكم جميعا ????????????"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- بنحبكوا

- أجمل كابل في مصر

- نورتوا المهرجان، أي الجمال داااا

وقد افتتحت في السابعة من مساء أمس الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

كما شاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.