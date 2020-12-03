إيمان العاصي تتألق بفستان أسود أنيق في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

نشرت الفنانة الجميلة إيمان العاصي صورا جديدة لها من فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الحفل بفستان أسود أنيق، طويل ومنفوش وبفتحة من الرجل، وتألقت بلوك مميز وميك اب عيون سموكي، وشعرها الذهبي بتسريحة الويفي، وأضافت اكسسوارات تزيد من جمال طلتها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالآتي:

- ققمررررر الله اكبر????

- نورتي المهرجان❤????

- الأسود يليق بك

وقد افتتحت في السابعة من مساء أمس الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وقد نوهت ايمان العاصي سابقا عن فيلم عمار، حيث كتبت على حسابها: "انتظروا العرض العالمي الأول لفيلم #عمار ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.. قريبًا ...مبسوطة جدا لاختيار فيلم #عمار لمهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢ يارب يعجبكم "

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضًا بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية.

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة.