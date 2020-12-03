خالد النبوي يهنئ رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان خالد النبوي، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق وتهنئته بتلك المناسبة.
ونشر خالد النبوي، صورة تجمعه بالفنان رشوان توفيق، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.
ووجه له رسالة خاصة وكتب :"احتفلت بحبيبي وصاحبي الفنان الكبير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده اللي اكتشفت انه 2 فبراير مش 24 نوفمبر زي ما كل الناس فاكرة ، كل سنة وأنت طيب وعظيم يا حبيبي وان شاء الله السنة الجاية نحتفل بيك في فبراير ونوفمبر".
وعلق الفنان حسني شتا على الصورة وكتب : كل سنة والأستاذ بخير وصحة وسعادة وربنا يسعد قلبك يا عالمي.
يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.