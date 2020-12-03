خالد النبوي يهنئ رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده

ونشر خالد النبوي، صورة تجمعه بالفنان رشوان توفيق، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

ووجه له رسالة خاصة وكتب :"احتفلت بحبيبي وصاحبي الفنان الكبير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده اللي اكتشفت انه 2 فبراير مش 24 نوفمبر زي ما كل الناس فاكرة ، كل سنة وأنت طيب وعظيم يا حبيبي وان شاء الله السنة الجاية نحتفل بيك في فبراير ونوفمبر".

وعلق الفنان حسني شتا على الصورة وكتب : كل سنة والأستاذ بخير وصحة وسعادة وربنا يسعد قلبك يا عالمي.