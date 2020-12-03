فيفي عبده لجمهورها: "أنا مريضة جداً ومحتاجة دعواتكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة فيفى عبده، عن مرورها بأزمة صحية فى الوقت الحالى وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ونشرت فيفي عبده، فيديو لها أعلنت من خلاله عن تعرضها لأزمة صحية وقالت: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".

وتابعت قولها: "ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول"، وتفاعل الجمهور معها وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة للتفاعل معهم كعادتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر"، والذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، وتم عرضه عبر أكثر من قناة فضائية، وقدم بطولته كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.