هالة صدقي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة| والجمهور: صغرتي كده ليه

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هالة صدقي بإطلالة جديدة وعلقت قائلة "مساءكم كله خير وحشتوني" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "حلو اللوك ده" و " صغرتي كده ليه" و " منورة ماشاء الله".

الفنانة هالة صدقى واحدة من أكثر الفنانات نشاطًا على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث اعتادت على التفاعل مع متابعيها من آن لآخر بمشاركتهم صورها وفيديوهات لكيفية استمتاعها بأجازتها .

يذكر أن احدث أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

وشارك فى المسلسل أيضا إلى جانب هالة صدقي، عد من الفنانين، منهم أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.