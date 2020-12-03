في أول ظهور .. نادين نسيب تكشف ما حدث لها بعد انفجار بيروت

ظهرت الفنانة نادين نسيب في برنامج "احمر بالخط العريض" الذي يذاع علي شاشة "LBC"،ويعتبر هذا الظهور الاول لها بعد حادث انفجار بيروت.



وكشف نادين نسيب خلال اللقاء عن ما حدث لها بعد الانفجار قائلة:" بعد الانفجار شعرت بـ ان الله يرسل لي رسالة بأنني لا اذهب الي درج معين، وكنت طول الوقت حافية القدمين وكنت اسير حافية علي "الزجاج" الذي ادي الي جروح في وجهي ويدي وظهري بعدها نزلت اثنين وعشرون طابق وانا حافية ،وكنت غير قادرة علي استخدام الهاتف بسبب نزيف الدم ،بعدها كلمت شقيقي شادي وقولت له "انا ما منيحة تعالي خلصني".



واكملت نادين قائلة:"واول ما نزلت شاهدت كل شئ مكسر ومحطم ،ذهبت الي سيارتي ولكن كنت غير قادرة علي قيادة السيارة ،بعدها ذهبت مع شخص يدعي "حسين" حتي يبعدني عن الخطر.



كانت نادين نسيب نجيم، شاركت في موسم دراما رمضان 2019، بمسلسل "خمسة ونص".



المسلسل من بطولة من معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.



وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.



وظهرت نادين نسيب نجيم، وهي تمسك هاتفها من شرفة منزلها لتصور لحظات الانفجار الأولى الذي ضرب مرفأ بيروت، لتفاجأ بعدها بالانفجار الثاني الذي جاء أقوى وأشد وحطم واجهة منزلها، لتتعالى صرختها من شدة الهلع بعدما سقط هاتفها على الأرض.



وعلقت الفنانة نادين نسيب نجيم، على الفيديو قائلة: «اللحظة المشؤومة ! كنت ماسكة التلفون وصرخت ????هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة».



ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت، أحدث ضجة في أول أغسطس الماضي، وتسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت



يذكر أن نادين نجيم ظهرت مؤخرا فى تحدى أحمد السقا من خلال برنامج "إغلب السقا" والذى تقدمه الإعلامية والفنانة رزان مغربى