يسري نصر الله: كلمتي في القاهرة السينمائي إشارة إلى الفتاة المتهمة بالإساءة للآثار

قال المخرج يسري نصر الله من خلال حسابه على فيسبوك إن الكلمة التى ألقاها عن فيلليني في مهرجان القاهرة السينمائي حاول التركيز فيها على زيادة شغفه بالستات الممتلئات وتصويره أنيتا اكبرج (الممتلئة) في نافورة تريفي.

وتابع:" كانت إشارة واضحة للبعض ويمكن غامضة للبعض الآخر للست الممتلئة الغلبانة المقبوض عليها بتهمة الإساءة للآثار وللزي الفرعوني والمش عارف إيه.

وأضاف:" الست المصرية ممتلئة عامة. والراجل المصري أسمر وتقاطيعه مش مسمسمة عامة. والآثار على حد علمي ملكنا كلنا مش ملك خاص لبتوع الهيئة الفلانية والوزارة العلانية إللي شغلتهم بالتأكيد مش تحديد مين يقدر يتصور جنبهم ويبقى لابس إيه. والمؤكد إن مافيش أي لايحة ولا قانون بيحدد وزن إللي حابب يتصور عند الآثار.

وأشار:" أفهم إنهم يتنرفزوا لو إللي بيتصور قالع. بس لابس؟ وكمان لابس نفس اللبس إللي بنشوفه في المسلسلات والأفلام إللي فيها تصوراتنا عن الفراعنة؟.

واختتم:" ألف رحمة عليك يا فيلليني، بس الحمدلله إنك عشت وعملت أفلامك في فترة العالم ما كانش لسة خلقه ضيق كده.



وكان مهرجان القاهرة التزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.



وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام على 250 ألف دولار.



وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

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