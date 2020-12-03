بعد واقعة تعذيب ثعلب.. 7 أزمات مثيرة في حياة ريهام سعيد

أثارت الإعلامية ريهام سعيد استياء الجمهور بعد تعذيب ثعلب صغير من خلال حلقتها الجديدة من برنامج "صبايا الخير" أمس.

ولم تكن واقعة الثعلب الأزمة الأولى فى مشوار ريهام وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أزمات المذيعة المثيرة للجدل..

خطف الأطفال

اتهمت ريهام سعيد بالتحريض على خطف طفلين، لاستغلال الواقعة في صنع سبق إعلامي، وصدر قرار بضبطها وإحضارها، لتمثل أمام النيابة للتحقيق معها، إلا أن قوات الأمن لم تجدها في منزلها.

وحملت أوراق القضية رقم 228 لسنة 2018 جنايات خطف السلام ثاني، اتهامات لريهام سعيد ورئيس تحرير برنامجها “صبايا الخير”، واثنين من معدي البرنامج، بالتحريض على خطف طفلين، لعمل سبق إعلامي.

الفنانة زينة

اتهمت الفنانة زينة، المذيعة ريهام سعيد بسبها ومحاولة تشويه سمعتها، في حلقة عُرضت ضمن حلقات برنامج “صبايا الخير”، على قناة النهار، وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس ريهام 6 أشهر بالإضافة لغرامة مالية وكفالة 10 آلاف جنيه.

واستأنفت ريهام، ليصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الهرم، ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

فتاة المول

كانت القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فتاة المول”، من أبرز الأزمات التي واجهت ريهام، بدأ الأمر عندما استضافت فتاة تعرضت للتحرش من جانب أحد الأشخاص بمول تجاري، بعد ذلك ظهرت ريهام سعيد، ونشرت صورًا شخصية للفتاة، لتتهم الفتاة فريق عمل البرنامج بالاستيلاء على تلك الصور من هاتفها، وتعرضت ريهام سعيد لهجوم عنيف من الجمهور الذي طالب قناة “النهار” بوقف البرنامج، لتستجيب القناة بالفعل، قبل أن تعود منذ فترة لتقدم نفس البرنامج على نفس القناة.

أزمة مع مالك “النهار”

هجوم ريهام على الاهتمام المكثف بمستشفى 57357، الذي اعتبرته تقصيرًا تجاه الاهتمام بجهات أخرى في حاجة لجمع تبرعات في مصر، تسبب في انتقاد مالك قناة “النهار” علاء الكحكي لها، وأجرى مداخلة هاتفية على الهواء، لتضطر ريهام سعيد للانسحاب من البرنامج، اعتراضًا منها على هجوم الكحكي.

الفنان حجاج عبدالعظيم

أزمة من نوع آخر، كانت ريهام بطلة رئيسية فيها، عندما اتهمها الفنان الكوميدي حجاج عبدالعظيم، بسرقة فكرة برنامجه “خارج نطاق الخدمة”، الذي كان يقدمه على قناة “ART”، وقامت بتغيير اسمه إلى “من غير زعل”، لتقدمه مع الفنان سعد الصغير، رغم أنه كان قد اتفق، بحسب كلامه، مع مدير أعمالها على إعادة تقديمه معها

الإعلامى جورج قرداحى

أزمة ريهام سعيد والإعلامى جورج قرداحى تعد أيضا من أشهر الأزمات المحفورة فى سجل ريهام سعيد.

وبدأت المشكلة عندما علق الإعلامي اللبناني عن أزمة وقف ريهام عن العمل بسبب فيديو السمنة، قائلا إنها تستحق «الضرب بالجزمة»، قبل أن يوضح فى تصريحات إعلامية إنه لم يقصد الإهانة في حق «الزميلة ريهام سعيد» ولم يسبق له أن أهان أحد من زملائه في المهنة.

السمنة وانجى وجدان

ومن ناحية أخرى ارتبط اسم ريهام سعيد وإنجى وجدان والتى علقت على فيديو السمنة، وقالت : تعاطفت مع ريهام خلال فترة مرضها الأخيرة، موجهة اللوم لها بعد تنمر الأخيرة على أصحاب الأجساد الممتلئة في حلقة من برنامجها.

وردت ريهام سعيد من خلال فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة : «انجي والله ما أعرف اسمها إيه طالعة تقولك التخان، أنا مش بتكلم علي اللي في وزنك يا ستي، إنتي مبسوطة إنك بتعملي مسلسلات والناس بتتريق علي تخنك إنتي حرة خليكي في نفسك .. أنا بتكلم عن الناس اللي مهددة بالموت، مش لاقية سرير في المستشفى اللي مبتقدرش تمشي علي رجليها وبعمل كدا علشان الناس تاخد بالها المرض بيموت»

تعذيب ثعلب

وكانت واقعة الثعلب آخر أزمات ريهام سعيد حيث ظهرت في رحلة خطيرة لصيد الذئاب والثعالب والثعابين الكبرى، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار".

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج يطالب بوقف البرنامج ومنع عرضه لما جاء فيه من تعذيب للحيوانات.