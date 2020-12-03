إفلاس إعلامى .. فنانون يهاجمون ريهام سعيد بعد واقعة الثعلب

وكانت واقعة الثعلب آخر أزمات ريهام سعيد حيث ظهرت في رحلة خطيرة لصيد الذئاب والثعالب والثعابين الكبرى، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار".

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج يطالب بوقف البرنامج ومنع عرضه لما جاء فيه من تعذيب للحيوانات.

وأصدرت مجموعة قنوات «النهار» بيان اعتذار عن ما تضمنته حلقة برنامج «صبايا الخير» التي تم عرضها أمس. وأكدت النهار في بيانها: «تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير الذي يتقدمه الإعلامية ريهام سعيد ،والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج». وتؤكد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا. وتشير الشبكة الى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها. وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد. وردت الإعلامية ريهام سعيد على الاتهامات الموجهة إليها والانتقادات التى تعرضت لها بعد عرض حلقة الصيد التى أذيعت على قناة النهار. ونشرت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عدة صور لأبنائها برفقة الحيوانات معلقة: "طول عمرنا الحيوانات جزء من حياتنا انا وعيلتي".

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