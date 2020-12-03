خالد النبوي يفجر مفاجأة خاصة بالفنان رشوان توفيق

كشف الفنان خالد النبوي عن مفاجأة حدثت له حينما ذهب لزيارة الفنان رشوان توفيق، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه على "فيسبوك".



وعلق على الفيديو وكتب قائلا: "رحت احتفل باستاذي وحبيبي الفنان الكبير رشوان توفيق طلع عيد ميلاده ٢ فبراير مش ٢٤ نوفمبر زي ما الناس كانت فاكره ، يا حبيبي نحتفل بيك دايما في فبراير و نوفمبر كمان.



والغريب في هذا الأمر أن الفنان رشوان توفيق قام بعمل مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، يوم 24 فبرابر وهنأوه على عيد ميلاده ولم يصحح المعلومة.



ووجه رسالة للجميع، قائلا "أنا أحاول أن أكون عبدا صالحا..وإذا كان الشخص مع الله سبحانه وتعالى فلن يتخلي عنه ابدا..وعلينا العمل بجدية وانضباط..وأنا من صغري وانا منضبط مع الله سبحانه وتعالى".



وقال الفنان رشوان توفيق انه لم يقدم تنازلات في حياته المهنية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس اجتهادا منه وإنما فضل من الله عليه.



وتابع ، خلال لقائه بالاعلامية قصواء الخلالي ببرنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة TEN، أنه لم يحب في حياته مثل الفن، وأن الله أكرمه بكثير من النعم لا يستطيع أن يحصيها.



كما علق على حال التمثيل في الماضي، قائلا انه لم يكن يعتمد على الشكل الخارجي، بل إن الموهبة هى المتحكم الاول، ولم يكن الفن به أموال كثيرة.



وحرص رشوان توفيق على توجيه نصيحة للشباب، قائلا: عليهم أن يهتموا بالنص وقراءة السيناريو جيدا والاجتهاد في أدوارهم وتطوير مهاراتهم.



وأضاف أنه لم يحب فى حياته سوى التمثيل، وكان من أوائل من افتتحوا الدراما فى التليفزيون، واستطرد: "التمثيل زمان مكنش بالوسامة، لكن بالموهبة، ولكن لا بد من رؤية الممثل على المسرح أولا، والتمثيل زمان مكنش فيه فلوس زي الكورة".



وأوضح الفنان الكبير رشوان توفيق، أن عادل إمام موهوب من يومه وكان يمثل الدراما مثلما يمثل الكوميديا، موضحا: "أول عمل قدمه عادل إمام كان مشهدا من جملة واحدة فى مسرحية "ثورة قرية" مع المخرج حسين كمال، وخلالها ظل الجمهور يضحك لمدة 10 دقائق من أداء عادل الكوميدى، وحينها "لقطه" الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى وضمه لفرقته مع الفنان الراحل فؤاد المهندس".



وأتم الفنان الكبير رشوان توفيق، أنصح النجوم الشباب بالاجتهاد وقراءة النص بصوت عال والاجتهاد فى المنزل، موضحا أنه يتابع ياسر جلال، وأنه شعر ببزوغ نجمه