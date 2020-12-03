بفستان قصير.. ليلى علوي تلفت الأنظار في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة ليلى علوي، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها على السجادة الحمراء من فعاليات اليوم الثاني بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت ليلى علوي، على السجادة الحمراء، وهي ترتدي فستانا قصيرا من الأسود والأبيض، وعلقت قائلة: «فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٤٢ وعرض فيلم غزة مونامور».

من جهة أخرى، أبدت الفنانة ليلى علوي سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 .

وقالت في تصريحاتها التليفزيونية على قناة "دي إم سي" على هامش مهرجان القاهرة السينمائي: "وحيد حامد فنان كبير محب لوطنه وابن بلد وجدع ومكافح وسعيدة بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي".

وتابعت ليلى علوي: "كل الكتاب والفنانين يشعرون بسعادة بالغة لتكريم وحيد حامد وسعيدة بالمشاركة في أعمال فنية مع وحيد حامد".

وأكملت: "وحيد حامد رمز من رموز الفن المصري طوال سنوات كثيرة وهو مخلص في عمله ومتجدد وقريب من الناس ومهموم بقضايا بلده وقضايا التوعية".

وبدأ توافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد مبكرا الإعلامية بوسي شلبي والتى ظهرت بإطلالة جريئة، والفنانة مادلين طبر، والإعلامية المتألقة ريا ابي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة نيرمين الفقي، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس.

مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.