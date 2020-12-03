شاهد.. أول تعليق من تامر حسني بعد تشبيه محمد حفظي له بالعندليب

ونشر تامر صورة له عبر حسابه بإنستجرام وكتب: "تشرفت أمس بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط زملائي فنانين ومبدعين مصر الكبار كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظي رئيس المهرجان عن تشبيهي بمسيرتي الفنية بالعندليب الراحل عبدالحليم حافظ في القرن الواحد والعشرين".

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان تامر حسني، عن حضوره افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أمس وتشبيه رئيس المهرجان محمد حفظي مسيرته الفنية بالراحل عبدالحليم حافظ.



وتابع قوله: "فخور بالشهادة دي جداً خصوصاً إنه كان حلم منذ طفولتي أن أصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأحقق بهم ولو جزء بسيط من اللي حققه العندليب الراحل عبدالحليم حافظ".

يشار أن محمد حفظي قال في رسالته للفنان تامر حسني :"تامر من النجوم القليلين جدًا في القرن اللي قدروا يجمعوا بين الغنا والتمثيل وده بالأرقام عشان كده هو بيفكرني بمسيرة الفنان الراحل عبد الحليم اللي قدر يخطف قلوب المصريين كمغني وممثل، وبشكره على وجوده معانا النهاردة" .

والجدير ذكره أن تامر طرح مؤخرًا أغنية "نفس النهاية" وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".