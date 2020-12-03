نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عفيفي يستعد قريبًا للمحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدا الفنان الشاب كريم عفيفي التحضير لدوره في الفيلم الجديد "المحكمة" مع المخرج محمد أمين والسيناريست أحمد عبد الله والمنتج احمد السبكي، ويشهد الفيلم العديد من المفاجأت التي يتكتم عليها فريق العمل بالكامل.

ويقوم المخرج محمد امين، بعمل الترتيبات النهائية الفيلم استعدادا لانطلاق التصوير قريبا ويصور حاليا كريم عفيفي دوره في مسلسل نجيب زاهي كركش والذي يجمعه للمرة الاولي بالنجم الكبير يحيي الفخراني والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني ويشارك في المسلسل نخبة كبيرة من النجوم".

وينافس العمل في السباق الرمضاني المقبل؛ وعلي جانب اخر عاد كريم عفيفي للوقوف علي خشبة المسرح من جديد بعد فترة استراحة حيث تم استئناف مسرحية علاء الدين والتي يشارك فيها كريم مع احمد عز وتارا عماد وسامي مغاوري ومن اخراج مجدي الهواري.